Eksootilist jakoonijuurt saab kasvatada nagu tavalist kartulit

Tõsi, Eesti kliimas taim seemneid ei anna ning välitingimustes ei talvitu, kuid maitsvaid magusaid juurikaid kasvatab küll. Taim on pärit Lõuna-Ameerikast, Andidest, tema kasvukoht on kõrgemal mägedes, kus on jahedam ja niiskem kliima. Kuna ka Eestis on suvised olud jahedamapoolsed, tunneb see maapirni ja päevalillega suguluses olev taim end siin üpris kenasti.