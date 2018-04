Tallinna–Helsingi tunnel on lähemal kui eales varem

Veebruaris Tallinnas toimunud tunneliprojekti FinEst Link ja uuringute tutvustus pälvis meedia kõrgendatud tähelepanu ning taoline huvi on ka teenitud. On ju Tallinna ja Helsingi vaheline tunnel viimaste aastate jooksul pidevalt pildis püsinud ja tänu Peter Vesterbacka ideedele veelgi suuremat tähelepanu pälvinud. Tallinna–Helsingi tunnel on olnud aastakümneid unistus, nüüd oleme tänu tehnoloogia arengule selle unistuse realiseerumisele lähemal kui kunagi varem.