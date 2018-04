Juhtkiri: oh see väeti inimene!

Tuleb välja, et Lääne-Virumaa inimesed on ühed nirud: suitsetavad palju, ka raseduse ajal, on ülekaalulised ja teenivad vähe. Kehv on lugu ka liikumisega, sest kui Eestis keskmiselt liigub liiga vähe 29 protsenti inimestest, siis Lääne-Virumaal koguni 56 protsenti. Nii selgub tervise arengu instituudi uuringust. Seesugust statistikat lugedes tundub küll, et oleks aeg kolida Lääne- või Lõuna-Eestisse, sest sealsed inimesed on statistilistel andmetel tervemad ja paremal järjel. Ometigi pidavat aga just statistika olema üks suuremaid luiskajaid.