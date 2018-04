Tamsalu saalihokimehed pälvisid kolmanda koha

Võistkonna kapten ja eestvedaja Argo Raudsepp ütles, et hooaja algus läks Tamsalu Tulevikul väga hästi. “Läksime kogu turniiri võitma. Aga nagu ikka, pall on ümmargune. Mõni mäng õnnestus ja mõni mitte,” kõneles Raudsepp ja lisas, et näiteks kahes esimeses mängus hoidsid nad oma värava puhta. Põhiturniiri lõpul tulid mõned tagasilöögid, kuid hooaja lõpus võtsid mehed end ilusti kokku.