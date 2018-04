Konverents kutsub mõtlema puhtast veest

Ülo Niisuke peab konverentsil ettekande 30 aastat tagasi loodud Pandivere veekaitsealast. Nimelt moodustati 1988. aastal 350 hektari suurune Pandivere veekaitseala, mille Eesti vabariigi valitsus muutis 2006. aastal Pandivere nitraaditundlikuks alaks. “Omal ajal moodustati veekaitseala sel põhjusel, et ei saaks kaevandada fosforiiti, see takistanuks militaartööstuse teket, Tapal oli palju sõjaväeobjekte. Samuti reguleeris see põllumajandustegevust,” selgitas Ülo Niisuke. “Paraku muutus nitraaditundlikuks alaks nimetamisega väiksemaks ka territoorium: välja jäi osa Kunda jõest, mille lähedal on Kabala fosforiidimaardla, ja samuti põhjapoolsed alad, kus leidub põlevkivi.”