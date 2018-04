Linn tahab hakata taas linnalehte välja andma

“Linn peaks olema oluliselt avatum. Seda infot, mida inimesteni viia, mis on neile praktiliselt vajalik ja kasulik alates jäätmekäitlusest, sotsiaalhooldusest ja lõpetades suuremate planeeringutega, on piisavalt palju. Arusaadavalt muu meedia seda üles ei nopi, sest see pole nende jaoks uudisväärtuslik, aga samas inimesi puudutab,” rääkis Marko Torm.