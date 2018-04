Roosi kasvatada on lihtne

Esiplaanil roosikaarel on "Camelot". Taustal paviljoni seinal on "Climbing Queen Elizabeth" ja selle jalamil olev valge "White Meilland"

Lillede kuninganna roos on paljude meelest suurt tööd nõudev keerulise iseloomuga taim, kellega on raske toime tulla. Tegelikkus on aga vastupidine: roos on üks lihtsamalt, odavamalt ja väiksema vaevaga kasvatatavaid lilli ja samas tänuväärseim, kauneim ja efektseim lill aias.