Rakvere Vesi alustas esmaspäeval Rakvere kesklinnas Parkali tänaval sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustöid, mis on ühtlasi maakonnakeskuse tänavaehituse suurprojektide avalöök. Esimeste tööde käigus liigutakse Parkali tänavalt Laia tänavani ja vahetatakse muu hulgas ära sademeveekollektor. See tähendab, et linna ühe peatänava võimsatest üleujutustest, millest said osa veel mullused ööjooksjad, saab möödanik.