Poliitikutel hakkas äkki kiire

Marko Pomerantsi kõrval seisva Kert Karuse väljaütlemised ja käitumine on päris mitme volikogu liikme sõnul üheks lahkhelide põhjuseks.

Rakvere poliitikutel on ootamatult kätte jõudnud kibekiire aeg, sest järgmiseks reedeks on vaja kokku klopsida uus toimiv koalitsioon. Kerge see olema ei saa.