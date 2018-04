Sõbrad-sõbrad, see kevad tuleb tiu-tiu ja samuti, nagu ütleb luuletaja. Rõõm on tänases numbris vahendada kultuuriuudiseid, on ju kevad tärkamise aeg, ning nagu karu tuleb metsast inimese hoovi, nii poeb ka inimene sooja saabudes oma koikust välja ja hakkab laial rinnal kultuuri nautima.