Valimiste aeg toob orbanistid rahva toetust püüdma

Vähesed on seisukohal, et Euroopa Liidu liikmelisus pole Eestile kasulik olnud. Maanteed on saanud uue katte ja kasvanud laiemaks. Veevärgid on ehitatud puhtamaks, kutsekoolid saanud tänapäevaseks ja kortermajad sadade miljonite eest renoveeritud. Seda kõike ka Rakveres ja mujal Lääne-Virumaal. Reisimine on lihtsam kui kunagi varem ja ilma suuremate probleemideta saab ka võõras riigis tööl käia.