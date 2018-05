Kolumn: suure sõnumiga lühikesed lood

“Vanaema sünnitas põlluservas lapse.” Selline on täpselt õige pikkusega, mõjuv ja kokkuvõtlik lugu. Pakun, et selliseid lugusid lahti ei räägitagi. Millistel asjaoludel ja kuidas sünnitus kulges? Keda see huvitab! Sõnum on kätketud ühte lausesse: ka põlluservas on võimalik sünnitada. Kuna jutt on vanaemast, võib arvata, et laps jäi ellu ning tal on omakorda järglased. Jutustaja jaoks on tegu suust suhu levinud faktiga. Järelikult võib seda ühte lausesse mahtuvat lugu pidurdamatult levitada. Aga nii ju oli. Pealegi pole see ainuke selline lugu, mis liikvel on. Kes sünnitas heinakaarel, kes kartulivao vahel. Eks neid legendaarseks räägitud ekstreemsünnitusi olnud kindlasti teisigi. Neid on naistele, kes eelseisva suure sündmuse pärast muretsevad, ikka ette visatud.