Õnnelik Mauser kogub tarkust koerustükkidega  

Kui nädal tagasi ärkas Mauser esimest hommikut oma uues kodus, tundis peremees Raul Bamberg, et tal on tohutu uni. “Vaatasime siis koos õues tõtt, mina olin unine ja temal olid silmad kurvad, et peab käpad märjale murule panema. Ütlesin talle, et lähme siis uuesti magama,” räägib Bamberg.

Kutsikas on ikka veel paras titt, kes uinub siis, kui väsib, ärgates läheb aga kohe uuesti mänguks. Iga päevaga kasvab Mauser aga suuremaks. Ta harjub ja õpib ning koostöö koerajuhi ning koera vahel sujub üha paremini. Bamberg näeb, et Mausrile on kaasa sündinud mõnigi loomuomadus, mis teevad temast hea politseikoera. “Tal on kõva iseloom, talle meeldivad võitlusmängud, lisaks on ta hästi sotsiaalne, enesekindel, kartmatu,” iseloomustab Bamberg hoolealust.