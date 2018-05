Kolmapäeval võib kohati sadada hoovihma ja tulla äikest

Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. sooja tuleb 9-14 kraadi. Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-6 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Üksikutes kohtades võib sadada hoovihma ning tulla äikest. Nähtavus on hea. Sooja tuleb 11-13 kraadi.

Homme päeval on tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja tuleb 22-27, rannikul kohati 17 kraadi. Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,3 meetrit. Kohati sajab hoovihma ning on äikeseoht. Nähtavus on hea. Sooja tuleb 22-24 kraadi.