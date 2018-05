Paemuuseumi ekspositsioon uuenes

Ekspositsiooni keskseks objektiks on Eesti 3D-kaart, mis näitlikustab paekivi paiknemist Eesti maapõues. Seinastendidelt on näha paekivi tekkimise teekond: Baltika mandri liikumine kambriumist tänapäeva. Klaasvitriinides eksponeeritakse paekivi ja kivististe näidiseid muuseumi kogudest.

Muuseumi neljanda korruse näituse teemaks on paekivi kasutamine, muu hulgas eksponeeritakse tähtsamaid tööstusliku ehituspaekivi näidiseid. Tehti ka vajalikud elektritööd ning paigaldati ekspositsioonide mugavaks uudistamiseks vajalik valgustus. Ülejäänud korruste näitusi on uuendatud juba varem. Tööd läksid maksma 26 711 eurot, sellest 20 000 eurot on LEADER-programmist, ülejäänu Tapa valla investeering.