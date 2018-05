Viimasena seal sõitnud mees rääkis, et märkas üht noort naist lapsevankiga silla kõnniteel. Naine silmitses sõiduteed. Siis nägi mees, et sõidutee on silla juures lohku vajunud. “Sõitsin sealt vaikselt üle ja jätsin auto tee serva,” kirjeldas ta järgnenud sündmusi. Autost väljudes valis mees telefonil hädaabinumbri 112. Päästekorraldajaga rääkides tekkisid teele juba praod ja varsti variseski tee kokku. Mehe sõnul tuli tal edasi seista lihtsalt keset teed ja autosid tagasi ajada. “See oli seal hullumaja,” sõnas ta.