10 ja 50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Tamsalu Kandlemäe laululaval legaliseeriti grafiti

“Loomulikult olid nii ajahammas kui hoolimatud inimesed laulukaart kahjustanud. Kuid kõige enam torkas silma grafiti. Laululava seinad olid täis soditud kõlvatute tekstidega, mis ei kannata väljaütlemist. Et maikuus tuleb Tamsalus kaks tähtsat lauluüritust: üleriigiline mudilaskooride IV konkurss-festival ja Tamsalu 40. laulu- ja tantsupäev, tuli kultuuriehitisele operatiivselt esteetiline väljanägemine anda,” rääkis Uudeberg.

50 aastat tagasi

Kaks puhkepäeva. Kuidas me neid veedame?

Möödunud aastal mindi üle viiepäevasele töönädalale. Sellega suurenes töötajate vaba aeg. Mida on tehtud töötajate puhkeaja sisukamaks veetmiseks rajoonis? Vastuse saamiseks pöördusime Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee esimehe Enn Mikkeri poole, et küsida, mida on tehtud?