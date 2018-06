Kundas toimuvat vabatahtlike päästjate kokkusaamist väisab president

Vabatahtlike Päästjate Foorum on Päästeameti poolt 2002. aastal ellu kutsutud üleriigiline vabatahtlikke päästjaid koondav sündmus, mis on pühendatud päästeala vabatahtlikkusele ja kogukonna turvalisusele. Järjekorras juba 17. foorum toimub 15.–17. juuni Lääne-Virumaal Kundas ja Lammasmäel. Käesoleva aasta foorum on korraldatud partnerluses MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomando, Viru-Nigula vallavalitsuse, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ning vabatahtlike päästekomandodega üle Eesti.