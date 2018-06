Rakvere võrkpalliklubi peatreenerina jätkab Andres Toode

“Rakvere Võrkpalliklubi jätkab ja läheb vastu oma kuuendale hooajale,” sõnas Pärs. Kuna lepinguid ei ole veel sõlmitud, ei öelnud ta praegu, kes uuel hooajal meekonnas mängivad. “Täna on teada, et Martti Keel läheb Pärnusse ja Siim Ennemuist Saaremaale. Saan öelda, et kaks kolmandikku meestest jätkavad,” lausus klubi juht.