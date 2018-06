Repliik: m-m-maitsev mudil

Omal ajal pidin ühele Eisma taadile poolvägisi poest pudeli õlut ostma pangetäie tuulekalade eest, mille ma seasöödaks sattumisest päästsin. Praegu keerab ta hauas ilmselt teist külge, kui kuuleb, et tuulehaug on nii popiks muutunud, et tema auks Hiiumaal koguni festivali korraldatakse.