Marko Matvere: sellest muusikast saab söönuks

Väikeste Lõõtspillide Ühing ehk VLÜ koosneb praegu kuuest liikmest. Need on Marko Matvere, Raido Koppel, Joel Sarv, Erkki-Kalle Esop, Aivar Vassiljev ja Sander Udikas. Tänavu täitus ansamblil 29. tegutsemisaasta, mis tähendab järgmisel aastal juubelit. Matvere ütles, et tunnet, nagu enam ei jaksaks, temal tekkinud pole. Vastupidi – jõudu tuleb juurde ja olemine läheb kogu aeg paremakski. Jõudu ammutab ta publikust. “Sa näed, et see muusika läheb kellelegi korda. Ja sellest saab söönuks,” lausus ta.