Ma lõbus õllepruulija  

Selle ürituse kavalehelt on mulle meelde jäänud mõte, et neil ühislaulmistel lauldud laulude sõnades võib olla ka õõnsat ja hirmutavat paatost, mis tühistab nende tegeliku tähenduse ja naeruvääristab lausujaid, aga hoolimata sellest riskist tuleb neid sõnu aeg-ajalt kuuldavale tuua ja kuulata, et järg päriselt käest ei kaoks.