Harri Kullas esindab Eestit Rahvuste krossil

Kullas osaleb seekord Open klassis. Temale on tänavune kross järjekorras viies kord Eestit esindada. “Olen järjekordselt tänulik ja uhke selle üle, et saan sõita Rahvuste krossil ja esindada Eesti riiki,” kõneles Kullas ja lisas, et sel aastal on tegemist suurema ettevõtmisega, kuna USA-sse sõidetakse vett pidi.

“Meil on nii väiksest riigist koos jällegi hea meeskond. Tanel on tugev ja kiire nagu alati ja teinud terve hooaja MM-il kaasa. Hardi esindab Eestit esmakordselt ja usun, et ta saab hästi hakkama, sest ta on hea stabiilne sõitja, kes tuleb alati lõpuni. Ja vaadates neid MM-etappe, mis ta tänavu kaasa on teinud, pole tal ka füüsilise vormiga probleemi olnud,” rääkis Kullas.

“Endal oli aasta alguses väga hea vorm ja nüüd lihvin veel mõnda asja ning teen kaasa Asseni MM-etapi, et saab Rahvuste krossiks hea vormi ajastada. Läheme ja anname kindlasti parima ning proovime isegi natuke üllatada, et oleks hooaja parim sõit,” lisas ta ja märkis, et alati on Rahvuste krossil esimene eesmärk finaali pääseda.