Haridusfoorumil annab uuele õppeaastale avalöögi Marko Matvere

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) tegevdirektor ja hariduse päeva peakorraldaja Sven Hõbemägi ütles, et on tava kutsuda enne uut õppeaastat kokku kõik maakonna haridusinimesed, et omavahel mõtteid vahetada, üheskoos inspireerivaid ettekandeid kuulata ja juhatada sisse uus õppeaasta.