Väike-Maarjas avatakse pidulikult uuenenud keskväljak

Laupäeval, 1. septembril kell 11.30 avatakse Väike-Maarjas uuenenud keskväljak. Ehitustööd väljaku ümberkujundamiseks algasid eelmise aasta 27. septembril. Lisaks ulatuslikele töödele keskväljakul ja Georg Lurichi monumendi paigaldamisele said värske ilme tiikide betoonääred, rajati rohkesti jalakäijatele mõeldud alasid ja uuendati kõrghaljastust. Keskväljak ja puhkeala said ka uue valgustuse. Avapidustusel öeldakse tänusõnu neile, kes on aidanud kaasa Väike-Maarja keskosa kujundamisele ning ühendatakse lurichilikult vägi ja vaim: esineb Väike-Maarja Pasunakoor ja kavas on jõukatsumine, üllatuskontserdil astub üles aga populaarne lauljatar Lenna.