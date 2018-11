Kohvipurust saab Vinnis roheline energia  

Kuna tegemist on pilootprojektiga, pole esialgu teada, kui palju kohvipuru Vinni biogaasijaama jõuab ja kui palju sellest (rohelist) energiat saab. Teadusteatri Kvark esindaja Arnold Rein Tatuns pakkus, et ühest kilost kohvijäätmetest saab peaaegu 250 liitrit biogaasi, ja Nelja Energia tootmisjuht Erkki Kallas täpsustas, et tonnist kohvipurust on võimalik toota umbes 500 kilovatttundi elektrit.