Juhtkiri: me ei ole Tallinn

Miks me ei saa kioskeid rohkem töös hoida? Vastus on lihtne: me ei ole Tallinn. Ei ole küll. Aga unustame ära tõsiasja, et kuuseinstalling oli vingem, kui Tallinna jõuluküla üldse kunagi olnud ongi. Me ei peagi Tallinn olema, me võime vägevamad olla! Juba enne asja ennast nägemata võib kahtlustada, et selliseid külasid on kõigi maailma linnade keskplatsid täis, samuti kaubanduskeskused. On väga kahju, et häälekas vähemus materdas maha Rakvere omanäolised jõulupuud.