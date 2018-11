Möödunud nädala teisel poolel klohmiti ja varastati

9. novembril teatati politseisse, et Rakveres Kastani puiesteel asuvas parklas oli löödud 18-aastast noormeest. Samal päeval anti teada, et Väike-Maarja vallas Varangu külas on tungitud talu kõrvalhoonesse, varastatud jalgratas ja tööriistad ning lõhutud ATV süütelukk. Kahju on kokku 1950 eurot.