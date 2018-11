Kotli koolimaja 80

Rakvere gümnaasiumi 25. sünnipäeva puhul oktoobris 1937 välja antud kooli juubeliraamatus kirjutas tollane Rakvere linnapea härra Heinrich Aviksoo: “Juubeli puhul on näha tõendus, et juubilar saab, kuigi väga raske võitluse ja töö järele ning soovitud ajast hiljem, koolimaja, mida on väärt ausa ja õilsa minevikuga kool, – koolimaja, mis on auks ja uhkuseks Virumaa pealinnale Rakverele.” Linnapeal oli õigus.