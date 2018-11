Igal suvel on lehetoimetused täis rõõmsaid võõraid nägusid. Neid tegelasi kutsutakse isekeskis suvilisteks. Nad on noored ajakirjanikuhakatised, kes teevad oma esimest-teist praktikat. Nalja ja lugusid on juhtunud nendega üksjagu ning Virumaa Teataja järjekordse sünnipäeva puhul on paslik mõni neist jutustada.