Kasuvanemate lood jõuavad lavalaudadele

“Olles kokku puutunud paljude kasuvanemate ja perre lapsendatud lastega, olen taibanud, et keegi on need mustrid enne läbi mõelnud ja millegipärast just niimoodi toimima pannud. Keerulised teed, suured ja täpsed kohtumised. Lavastusse panustanud inimeste lugusid lugedes ja kuulates olen jälle jõudnud arusaamisele, et iga hetk on üks suur müsteerium ja me ei tohiks lakata imestamast,” kõneles Peterson.