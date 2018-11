Sõmerul sünnib omanäoline mööbel  

Tiheda konkurentsi tingimustes tuleb Vetiku ütlusel vaadata tänasest päevast ettepoole. Eritellimusel mööbli valmistamine on nii talle kui ka vend Tõnule hingelähedane, kuid pelgalt tellimustöödele panuseid panna ning loota, et niimoodi püsima jäädakse, ei pea mehed mõistlikuks. “Tuleb ikkagi minna seda teed, et meil on oma kollektsioon ja mingid standardtooted,” ütleb Janek Vetik.