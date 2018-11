10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

29. novembril 1918. a. pöördus Eesti Töörahva Kommuuni Nõukogu raadioüleskutsega kõigi maade tööliste poole nõukogude võimu toetamiseks Eestis. V. I. Lenin saatis Nõukogude vägede ülemjuhatajale telegrammi Eesti, Läti, Leedu ja Ukraina nõukogude valitsuse toetamise kohta. See oli ühtlasi uue riigi faktiline tunnustamine.

10 aastat tagasi

Eile Haljalas toimunud konverentsil „Virumaa noored, mis mõttes?” arutati, kes on koolis kuningas, ja küsiti, mitut keelt on Eestis vaja. Haljalasse kogunes ligi kolmsada Ida- ja Lääne-Virumaa koolinoort. Konverentsiga jäid rahule nii noored, kes said suud puhtaks rääkida, kui ka koraldajad. Pärast pikka konverentsi rõõmustas noori Tanel Padar.