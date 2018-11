10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Vastab Rakvere Teedevalitsuse ülem Alfred Albert: “Võin kinnitada, et talve tulekuks oleme sajaprotsendiliselt valmis. Liiv on varutud. Tallinna–Narva maanteel on see segatud soolaga. Ka ruumid on remonditud. Liivapuistajad ja lumesahad on lahinguvalmis. Masinatest on muidugi nappus, aga üht-teist on juurde tulnud. Päris uus on Tšehhoslovakkia päritoluga liivatõstuk, saime ka ühe uue lumesahaga veomasina ZIL-130. Kokku on maanteid, mida peame talvel lahti hoidma, 602 km, 157,6 km anti juurde maanteid, mida peame esmajärjekorras liivatama.” Rakvere majavalitsuse nr. 1 majavalitseja Maret Mülla: “Võin kinnitada, et talve tulekuks oleme valmis. Luuad, labidad ja liiv on olemas. Nendega varustamine küll suurem asi ei ole, labidaid on oma remondimehed meisterdanud. Kaader on põhiliselt komplekteeritud. 31 majahoidjast puudub 2.