Koolijuht Marje Eelmaa: “Kui riigieksameid poleks, mis oleks siis teisiti?”  

Riigieksamitulemuste järgi otsustades maakonna kaugelt kõige kõvema kooli, Väike-Maarja gümnaasiumi direktor Marje Eelmaa on optimist ja ütleb, et kõik on võimalik.

Möödunud nädalal Postimehes avaldatud suure riigieksamite tulemuste koondtabeli ilmumise järel võib uhkusega tõdeda, et Väike-Maarja – see on endiselt võimas hariduskants. Ligi 150 koolist koosnevas pingereas on Väike Maarja gümnaasium (VMG) 20. kohal. Maakonnas vaieldamatult parima koolina.