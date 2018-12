Vastav uuring küll puudub, kuid on arvatud-väidetud, et Tapa on Eesti kakskeelsetest linnadest kõige eestikeelsem. Oli juba enne keelekümblusauhinna saamist.

Vene keelt põhikeelena rääkivate inimeste osakaal pole Tapal küll kunagi olnud nii suur kui Kohtla-Järvel või Narvas, aga see on olnud sarnane Tallinna suhtarvuga, praegu on venekeelsete elanike protsent Tapal ilmselt väiksem. Erinevalt pealinnast Tapal ilma vene keele oskuseta aga hätta ei jää. Pigem vastupidi: vene keelt emakeelena rääkivad noored suhtlevad täiesti arusaadavas eesti keeles ja teevad seda vabatahtlikult. Muidugi on alati ka erandeid, kuid ärgem neist siinkohal pikemalt rääkigem.