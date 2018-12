Kui prooviks ka vähem hoolida? Hoolida vähem just sellest, mida teised inimesed teevad või mõtlevad. Kui keegi kuskil ütleb, et talle ei meeldi üks või teine asi siin maailmas, siis jumal temaga. Kui keegi ütleb, et ta ei taha lapsi saada, siis jumal temaga. Ärme kuku siunama, ärme mõista hukka, sest see on alati kõige lihtsam.