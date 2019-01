Virmas pidutsetakse kogu aasta vägevalt

Virma pubil on vedanud, inimesed tahavad seal pidutseda ja bändid publikut tantsitada. Virma pubi juhataja Maire Nurmsaar, kes vastutab ka koha meelelahutusprogrammi eest, ütles, et tõesti pole vahet, kas tegemist on ülituntud ja popi esineja või alles oma tiibu meelelahutusmaastikul sirutava artistiga.