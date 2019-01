Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Eduard Vilde nimelise kolhoosi Punase Risti Seltsi algorganisatsioon on vabariigi kolhooside hulgas üks paremaid. Majandis on palju doonoreid. Mullu andsid nad verd üle saja korra. See on kiituseks algorganisatsiooni esimehe tegevusele. Kolmapäeval olid Eduard Vilde nimelisest ühismajandist rajooni keskhaiglas verd andmas 21 doonorit.