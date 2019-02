Emily J pääses Eesti Laulu finaali

Emily J ütles, et ta oli vahepeal täiesti lootust kaotamas ega uskunud finaalipääsu. “Kui meie nimi öeldi, olime suures hämmingus. Olen ülimalt tänulik kõikidele hääletajatele,” sõnas lauljatar. Ta lubas, et finaali lavasõu on üllatusi täis. “Kindlasti anname endast finaalis veel rohkem kui seekord,” lausus Emily J.