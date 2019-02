Kaemus: “Soosik” – pea peal kostüümidraama

“Soosik” on tänavuse filmiauhindade hooaja üks soosikuid. Juba on Olivia Colman võitnud Kuldgloobuse ja üsnagi tõenäoliseks peetakse ka tema Oscari-võitu. Film on oma tähelepanu väärt, paistes silma vägagi muljet avaldava näitlejaskonnaga, kelle esitusest on näha, et tööd on tehtud innustatult. Veelgi enam on imetletud, kuidas film käsitleb miljööd. Kriitikud on isegi kutsunud seda kostüümidraamaks neile, kes vihkavad kostüümidraamasid, kuid andunud ajaloolise draama või romantika nautijad ei jää samuti millestki ilma.