Tööjõupuudust põhjustavad väike palk, ebasobivad graafikud ja kehv füüsiline valmisolek

Rakvere Katariina külalistemaja omanik Tõnu Leppik kinnitas, et tõstaks oma kollektiivis hea meelega palka, kui see võimalik oleks. “Ettevõtjana tahan palka tõsta, aga see raha peab kusagilt sisse tulema,” rääkis ta. “Paraku pole see majanduslikult võimalik.”