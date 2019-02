Lumesahad hööveldavad rahakotid õhukeseks

“Mul vererõhk tõuseb, kui vaatan lumeveole kulunud summasid,” lausus Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap. Kui vahepeal oligi ähmane lootus, et taevased lumeluugid on kinni kiilunud, siis nüüd on alust karta, et abilinnapea vererõhk tõuseb veelgi.