Truud kliendid hoiavad maajuuksuri käärid töös

Viimase lihvina lokid pähe saav Monika on Helen Kulli juures tema väikeses töötoas, mis on sisse seatud Laekvere päevakeskuses, käinud viimased kolm aastat. Varem sõitis Monika juuste eest hoolitsemiseks naaberasulasse Simunasse, kus töötab Heleni ema. Nüüd ei pea seda sõitu enam ette võtma. “Märksa mugavam on kodu lähedale tulla,” ütleb Monika ja kiidab noore juuksuri käekirja, mis talle istub. Näiteks ei lase Helen ühtegi oma klienti uksest ilma soenguta välja ka siis, kui on tuldud ainult värvima ja lõikama. Ja seda enamik tema klientidest teab. “Kindlasti tuleb teha lõppviimistlus. Siis on ikkagi tunne, et oled juuksuris käinud,” ütleb Helen.