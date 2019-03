Pool kilomeetrit kultuurimaja läheb suvel remonti

Tamsalu kultuurimaja avapidu peeti 28. detsembril 1980. Ajastule omaselt sai hoone uhke ja suur, isegi liiga suur: on ära mõõdetud, et selle ümbermõõt on pool kilomeetrit. Saaremaa dolomiidiga kaetud seinad ja sopiline põhiplaan – mõnest kabinetiaknast välja vaadates paistab naabertuba, vahele jääb paar meetrit sisehoovi – tähendasid toona modernsust.