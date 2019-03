Kadrina vald lõpetas töösuhte kultuurijuhiga

Kadrina valla rahvamaja juhatajana töötanud Helena Mägi on ametis veel selle kuu lõpuni. Kadrina vallavanem Kairit Pihlak ütles, et temal Helena Mägi tööle etteheiteid ei ole ning lepingu lõpetamine toimus vastastikusel kokkuleppel. “Hindan kindlasti Helena tööd ja loodan, et muudel tasanditel meie koostöö jätkub,” ütles Pihlak.