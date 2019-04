Samuel Loyd, 1859. Matt kahe käiguga.

Lahendus: avakäigule 1. La6–a1 oleks mustal suurepärane vastata pika vangerdusega 1. ... 0-0-0?? ja matti pole kuskil. Kuid kas see käik on ikka võimalik? Mis on olnud musta viimane käik? Hakkame vaatama. Etturid on algseisus. Järelikult peab käik olema tehtud kas kuninga või vankriga. Kui aga kuningas või vanker on korra liikunud ja seejärel naasnud algseisu, pole vangerdus enam võimalik. See käik on lihtsalt võimatu! Kõikidele kuninga, vankri ja etturi lihtkäikudele järgneb võidukalt 2. La1–h8 matt!