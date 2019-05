10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Tapa kesklinn sai maipühadeks hoopis teistmoodi väljanägemise, nii et vana tapalanegi tunneb end siin justnagu kuskil võõras kohas. Kauplus “Sõprus” ja linna apteek kolisid uude majja. Tehnika abil pühiti paari-kolme päevaga maa pealt ära vana kauplusehoone, mida vanarahvas tundis “Sõbra” poe nime all. Nüüd laiub siin avar väljak.

10 aastat tagasi

Punakat tooni kass Juss teab, et Rakvere kalakeskuses pakutakse head värsket räime, kiisust on saanud ettevõtte igapäevane klient. Ettevõtte omaniku Virge Veermäe sõnul on kass, kel nimeks Juss, peaaegu oma, sest saadab suurema osa päevast mööda kalakeskuse hoovis. Vahepeal käib ta oma asju ajamas ning tuleb taas vaatama, kas äkki on võimalik midagi põske pista.