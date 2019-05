10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kuldnokk pistab noka puurist välja...

Kistakse sind ennastki nagu tuulekeerisega kaasa. Mõtted kipuvad kevadele ja külvipäevadele. Uksest sisse astudes ei kuku ma kohe pärima: “Kus esimees?” Asjalikud mehed siin puha. Pealegi on esimehel endalgi muresid küllalt. Ja kas pole selleski sutsuke tõtt, et vahetevahel kipud inimesi sellega riivama, et aina pressid peale: “Nimetage mulle päris tippusid.” Eks see ole muidugi selge, et üks töötab suurema pingega kui teine. Kuid ka nende nn. keskmike hulgas on palju suurepäraseid inimesi. Üks tragi masinamees nagu piidleks sind silmanurgast. Küllap mõtleb: “Eh, tulid siia vist õpetussõnu jagama.” Võtab nagu korraks kohmetuma. Kas vähe on maameest õpetatud! Meie põllumees on ise küllalt tark. Ent jah, kui lohakust ja ükskõiksust juhtub, eks siis kulu küll meeldetuletus hädasti ära. Noneh! Praegu keerleb siin kitsukeses ruumis nagu karussell selle ümber, et ühelegi kevadpäevale lapitud auku sisse ei tuleks. Peaagronoom Erni Kütt on karusselli keskpunkt. Muld kuivab varsti vaat missuguse tempoga...