Võsul grilliti maja põlema

Ilm Võsul oli täna õhtul tuuline ja põlenud maja hoovis askeldanud seltskond laupäevaõhtuses meeleolus. "Kindel on see, et hoone läks põlema väljastpoolt," lausus kohapeal kustutustöid juhtinud päästekorraldaja. "Kas säde lendus grillist või mitte, seda ei tea mina kinnitada ja seda ei osanud öelda ka pererahvas. Saun oli ka kütte pandud, võib-olla tuli midagi hoopis sealt."